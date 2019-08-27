В Омске поймали воров, обчистивших гаражи на 180 тысяч

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-27T09:56:51+03:00

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В отделения полиции от омичей из Ленинского и Октябрьского округа поступило сразу 14 заявлений. К стражам порядка обратились омичи, у которых обокрали гаражи. Владельцы гаражей рассказали, что у них пропали автомобильные шины, электроинструменты, одежда и обувь. Общий ущерб составил около 180 тысяч рублей. Все владельцы рассказали, что гаражи были закрыты, когда обнаруживались пропажи.

Как рассказали в полиции, экспертам удалось выяснить, что преступники взламывали замки, похищали имущество, а затем запирали двери. Воришками оказались 46-летний омич и его 27-летний знакомый. Они изготавливали отмычки, выносили вещи из гаражей и прятали, а затем сдавали украденное в ломбарды.

Сейчас на них завели 14 уголовных дел по статье «Кража». Омичам может грозить до 5 лет тюрьмы, их уже задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU