2019-08-27T08:44:05+03:00
Происшествия

Омича, привязавшего родственника к дереву на морозе, будут судить

Останки человека нашли только через 3 года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича, привязавшего родственника к дереву на морозе и убившего его, будут судитьОмича, привязавшего родственника к дереву на морозе и убившего его, будут судитьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Любинском районе Омской области. Еще в феврале 2016 года омич убил брата своей супруги. Брат супруги украл у омича видеорегистратор, а когда омич узнал о воровстве, брат супруги накинулся на него с кулаками и не стал возвращать украденное. Тогда омич решил отомстить – он вывез шурина в лес у деревни Алексеевка, привязал его проволокой за руки к дереву и оставил умирать. Так как все происходило зимой, шансов выжить у родственника не было – он умер от холода.

Как рассказали в прокуратуре, случайные прохожие обнаружили тело мужчины только через 3 года. После этого следователи вышли на преступника. На омича завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Сейчас дело омича уже передали в суд, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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