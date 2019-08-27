Омича, привязавшего родственника к дереву на морозе, будут судить

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-27T08:44:05+03:00

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Все произошло в Любинском районе Омской области. Еще в феврале 2016 года омич убил брата своей супруги. Брат супруги украл у омича видеорегистратор, а когда омич узнал о воровстве, брат супруги накинулся на него с кулаками и не стал возвращать украденное. Тогда омич решил отомстить – он вывез шурина в лес у деревни Алексеевка, привязал его проволокой за руки к дереву и оставил умирать. Так как все происходило зимой, шансов выжить у родственника не было – он умер от холода.

Как рассказали в прокуратуре, случайные прохожие обнаружили тело мужчины только через 3 года. После этого следователи вышли на преступника. На омича завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Сейчас дело омича уже передали в суд, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU