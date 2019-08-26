В Омске к приезду Путина установят шумозащитные экраны на дорогах

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-26T08:16:52+03:00

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Улицу Транссибирскую, ведущую от омского аэропорта, ждут серьезные изменения. Недавно ее отремонтировали и положили там новый асфальт, сейчас там планируют установить шумозащитные экраны. Улицу ремонтируют к приезду президента Путина. Напомним, он посетит наш город в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в ноябре.

Согласно информации на портале Госзакупки, шумозащитные экраны вдоль улицы Транссибирская установят от строения 5 до строения 9Б к.1 вдоль тепловых сетей. Начальная цена аукциона 4.105 миллиона рублей, его проводит Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Фирму, которая займется установкой экранов, выберут до 3 сентября, экраны вдоль дороги установят до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU