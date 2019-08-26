В Омской области из окна выпала 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-26T07:44:05+03:00

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В Омской области случилось очередное ЧП с ребенком, выпавшим из окна. На этот раз беда приключилась с семьей из Кормиловского района.

– Предварительно установлено, что 4-летняя девочка, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна квартиры, расположенной на 2 этаже, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Врачами у нее диагностированы: ушиб лба и растяжение связок голеностопного сустава. После осмотра пострадавшая отпущена с родителями домой.

Родителей просят быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU