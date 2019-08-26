Опубликована переписка омички с мошенниками

СЕГОДНЯ 05:26 2019-08-26T05:34:58+03:00

Женщину не смутило, что «подруга» в «Однокласскниках» пишет с кучей грубых ошибок

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Пожилая омичка, вероятно, забыла про бесплатный сыр в мышеловке и понадеялась разжиться лишними двумя тысячами. Женщина поверила подруге, которая написала ей в «Одноклассниках» про акцию невероятной щедрости от банка – всем желающим раздают деньги.

Женщину не смутило, что сообщения приходят с кучей грубых грамматических ошибок. Она выполнила все, что от нее требовали: назвала реквизиты карты, а потом начала передавать пароли, которые ей приходили на сотовый. Деньги списывались, но «подруга» заверила, что так и должно быть, дело надежное – она уже не в том возрасте, чтобы ввязываться в авантюры. В конце все вернется, плюс еще 2 тысячи от добрых банкиров.

Потерпевшая заподозрила неладное только на 63-ей потерянной тысяче. Она обратилась в полицию. Как выяснилось, страницу подруги взломали и пожилая женщина общалась с мошенниками.

– Полицейские устанавливают причастных к происшедшему, проверяют движение средств по счетам, – сообщали в пресс-службе областного УМВД. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU