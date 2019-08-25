2019-08-25T08:04:47+03:00
Происшествия

В Омске легковушка протаранила забор и перевернулсь

Водителя увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областной ГосавтоинспекцииФото: пресс-служба областной Госавтоинспекции
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Инцидент произошел накануне, 24 августа, поздно вечером.

По предварительным данным, 32-летний водитель ехал на автомобиле «Шевроле Лачети» в сторону улицы 60 лет Победы. В районе дома на улице Енисейской, 1/2 мужчина не справился с управлением, машина влетела на ограждение и перевернулась.

– В результате ДТП водитель госпитализирован, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции

Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции

ИСТОЧНИК KP.RU

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