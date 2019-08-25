В Омске хозяин принес усыплять здоровую кошку, которая ему просто надоела
С очередной историей человеческого бессердечия пришлось столкнуться одному из омских ветеринаров. На прием принесли красавицу-кошку. Правда, не лечить, а убивать. Хозяин решил усыпить здоровое животное, которое состарились и просто надоело.
– Кошку принесли в сумке на эвтаназию, – рассказывает ветеринар, пожелавший остаться неизвестным. – Сказали, что кошке уже 18 лет и она не ходит из-за ожирения. На деле, никакого ожирения не оказалось. Кошка толстая, но ходит. Усыплять не хочу, ее взгляд во мне все перевернул.
Неравнодушный человек пытается подарить животному на жизнь в новом доме. Узнать о судьбе кошки можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU