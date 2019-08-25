В Омске хозяин принес усыплять здоровую кошку, которая ему просто надоела

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-25T07:45:03+03:00

Ветеринар не смог убить животное и теперь ищет ему дом

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С очередной историей человеческого бессердечия пришлось столкнуться одному из омских ветеринаров. На прием принесли красавицу-кошку. Правда, не лечить, а убивать. Хозяин решил усыпить здоровое животное, которое состарились и просто надоело.

– Кошку принесли в сумке на эвтаназию, – рассказывает ветеринар, пожелавший остаться неизвестным. – Сказали, что кошке уже 18 лет и она не ходит из-за ожирения. На деле, никакого ожирения не оказалось. Кошка толстая, но ходит. Усыплять не хочу, ее взгляд во мне все перевернул.

Неравнодушный человек пытается подарить животному на жизнь в новом доме. Узнать о судьбе кошки можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU