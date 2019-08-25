В Омской области 5-летний малыш загорелся, пытаясь пожарить семечки на костре
Ребенок плеснул бензин, и разгоревшийся огонь перекинулся на него
Дети едва не поплатились жизнью за игры с огнем.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Едва не закончились трагедией игры детей с огнем. Ребятишки из села Добровольск Русско-Полянского района развели костер и решили пожарить на нем семечки.
По предварительным данным, один из них – 5-летний мальчик – плеснул бензин. Дети не ожидали, что горючее так сильно вспыхнет, и не успели среагировать.
– Пламя перекинулось на футболку пострадавшего, в результате мальчик получил ожоги шеи, плеча и груди, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
Окончательно причины и обстоятельства случившегося полицейские установят после проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU