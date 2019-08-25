В Омской области 5-летний малыш загорелся, пытаясь пожарить семечки на костре

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-25T07:50:00+03:00

Дети едва не поплатились жизнью за игры с огнем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ребенок плеснул бензин, и разгоревшийся огонь перекинулся на него

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Едва не закончились трагедией игры детей с огнем. Ребятишки из села Добровольск Русско-Полянского района развели костер и решили пожарить на нем семечки.

По предварительным данным, один из них – 5-летний мальчик – плеснул бензин. Дети не ожидали, что горючее так сильно вспыхнет, и не успели среагировать.

– Пламя перекинулось на футболку пострадавшего, в результате мальчик получил ожоги шеи, плеча и груди, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Окончательно причины и обстоятельства случившегося полицейские установят после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU