2019-08-25T07:00:14+03:00
Происшествия

На 8-летнего омского велосипедиста, ехавшего возле школы, упало дерево

Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

ЧП случилось в Саргатском районе. Трое местных рабочих готовили территорию одной из школ к началу учебного года. Вероятно, когда они спиливали старое дерево, не была соблюдена техника безопасности.

В результате на проезжавшего мимо на велосипеде 8-летнего ребенка обрушилась падающая ветка.

– Мальчик госпитализирован, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске легковушка протаранила забор и перевернулсь
В Омске хозяин принес усыплять здоровую кошку, которая ему просто надоела
Родители из Омской области искупали 2-летнего сына в кипятке
В Омской области 5-летний малыш загорелся, пытаясь пожарить семечки на костре
В Омске нашли мужчину, сломавшего памятник Городовому
Пострадавшие в столкновении автобусов под Омском получили черепно-мозговые травмы
Два омича жестоко избили знакомого до смерти
На трассе под Омском столкнулись автобусы - в них было 15 человек
Омичей заставили снести построенную в подъезде стену
Омич на иномарке сбил ребенка на переходе
Охранники спасли собаку, упавшую в канализационный люк
В Омске нашли ручку сабли, отломанную хулиганами у скульптуры Городового
Омичи могут решить судьбу Ильинского собора, который собирается построить Полежаев
Омские охранники спасли жизнь собаке, провалившейся в люк
В омской мэрии объяснили, почему ремонт фасадов идет медленно