На 8-летнего омского велосипедиста, ехавшего возле школы, упало дерево

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-25T07:00:14+03:00

Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу

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ЧП случилось в Саргатском районе. Трое местных рабочих готовили территорию одной из школ к началу учебного года. Вероятно, когда они спиливали старое дерево, не была соблюдена техника безопасности.

В результате на проезжавшего мимо на велосипеде 8-летнего ребенка обрушилась падающая ветка.

– Мальчик госпитализирован, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU