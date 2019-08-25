На 8-летнего омского велосипедиста, ехавшего возле школы, упало дерево
Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу
В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
ЧП случилось в Саргатском районе. Трое местных рабочих готовили территорию одной из школ к началу учебного года. Вероятно, когда они спиливали старое дерево, не была соблюдена техника безопасности.
В результате на проезжавшего мимо на велосипеде 8-летнего ребенка обрушилась падающая ветка.
– Мальчик госпитализирован, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU