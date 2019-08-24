Два омича жестоко избили знакомого до смерти

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-24T08:54:12+03:00

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Кровавая драка случилась в Седельниковском районе Омской области. Трое односельчан вместе выпивали накануне. Внезапно они начали агрессивно выяснять отношения - в ход пошли кулаки и подручные предметы. Двое молодых людей накинулись на своего 29-летнего собутыльника. Известно, что они нанесли множественные удары своему знакомому, от которых он вскоре скончался. Приятелям 25 и 26 лет, они ранее судимы.

- Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU