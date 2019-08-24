На трассе под Омском столкнулись автобусы - в них было 15 человек
Водителя и 7 пассажиров отправили в больницу
На трассе под Омском столкнулись автобусы - в них было 15 человекФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария случилась в Кормиловском районе около девяти утра. На трассе Омск-Калачинск в районе 52 километра столкнулись автобус «ПАЗ», в котором находились 8 пассажиров и «ГАЗель» с 7 пассажирами. Как видно по фотографиям с места ДТП, пассажирская «ГАЗель» врезалась в заднюю часть «пазика». Машина сильно повреждена.
Как рассказали в Госавтоинспекции, автобус «ПАЗ» ехал по маршруту «Омск-Оконешниково», «ГАЗель» ехала из Калачинска в Омск. Известно, что в аварии пострадали 8 человек, один из них водитель. Всех с разными травмами увезли в центральную больницу. Из-за чего произошла авария, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU