2019-08-24T07:10:26+03:00
Общество

Омичей заставили снести построенную в подъезде стену

Так они хотели отгородиться от соседей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей заставили снести построенную в подъезде стенуОмичей заставили снести построенную в подъезде стенуФото: Официальный сайт УФССП России по Омской области
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Стена в подъезде дома на улице Дианов стала камнем преткновения в споре между соседями. 36-летние омичи Юлия и Дмитрий построили на лестничной клетке стену, которая ограждала их двери от других. Однако соседям такое дизайнерское решение не понравилось и они сначала попробовали мирно заставить соседей снести стену, а затем и пошли в суд.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области, по иску соседки пары суд принял решение - молодые омичи должны снести перегородку, которую они построили сами. Также им нужно будет отремонтировать лестничную клетку, приведя ее в первоначальный вид.

Так как пара не спешила убирать стену, судебные приставы напомнили им, что они могут лишиться 10 тысяч рублей в качестве оплаты за исполнительский сбор, если добровольно не уберут перегородку. Испугавшись последствий, стену они все-таки снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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