Омичей заставили снести построенную в подъезде стену

СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-24T07:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Стена в подъезде дома на улице Дианов стала камнем преткновения в споре между соседями. 36-летние омичи Юлия и Дмитрий построили на лестничной клетке стену, которая ограждала их двери от других. Однако соседям такое дизайнерское решение не понравилось и они сначала попробовали мирно заставить соседей снести стену, а затем и пошли в суд.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области, по иску соседки пары суд принял решение - молодые омичи должны снести перегородку, которую они построили сами. Также им нужно будет отремонтировать лестничную клетку, приведя ее в первоначальный вид.

Так как пара не спешила убирать стену, судебные приставы напомнили им, что они могут лишиться 10 тысяч рублей в качестве оплаты за исполнительский сбор, если добровольно не уберут перегородку. Испугавшись последствий, стену они все-таки снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU