Омич на иномарке сбил ребенка на переходе

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-24T06:55:35+03:00

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Авария случилась накануне днем. Все произошло на Левом берегу. 58-летний мужчина ехал по улице Дианов в направлении улицы Фугенфирова. В районе дома № 5/1 мужчина не заметил мальчика на дороге. Ребенок хотел пересечь проезжую часть по переходу, но не посмотрел по сторонам.

- В результате ДТП пешеход – мальчик доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

Личность мальчика на момент доставки его в больницу установить не удалось, он был без сознания.

ИСТОЧНИК KP.RU