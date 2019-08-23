2019-08-23T14:19:31+03:00
Общество

Омские охранники спасли жизнь собаке, провалившейся в люк

Они пришли на помощь, когда у хозяйки уже почти не оставалось надежды вызволить питомца из ловушки
Анна МИКУЛА
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Омские охранники спасли жизнь собаке, провалившейся в люк.Омские охранники спасли жизнь собаке, провалившейся в люк.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Инцидент произошел 21 августа поздно вечером в Советском округе. Местная жительница гуляла с собакой в районе улицы Королева. В темноте хозяйка не заметила открытый люк, и ее питомец туда провалился.

– Самостоятельно помочь собаке я не могла – слишком глубоко. Решила позвонить в спасательную службу, где мне ответили, что животными они не занимаются, – рассказывает женщина. – Я выбежала на остановку и начала останавливать проезжающие машины. Никто не брался помочь, объясняя это отсутствием подручных средств. В это время возле меня остановился автомобиль «СТБ-Охрана». Ребята спросили, что случилось. Я объяснила ситуацию, они, недолго думая, взяли тросы и пошли к открытому люку. Один из сотрудников охраны спустился в колодец, перевязал собаку, а напарник страховал его и одновременно тянул трос, вытаскивая моего питомца. Спасение произошло в считанные минуты!

Также хозяйка отметила, что ее собаку спасли два сотрудника из экипажа 33 по имени Дмитрий и Евгений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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