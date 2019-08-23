2019-08-23T13:52:18+03:00
Общество

В омской мэрии объяснили, почему ремонт фасадов идет медленно

Работы проводятся и сдаются в несколько этапов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В мэрии рассказали, как проходит ремонт фасадовВ мэрии рассказали, как проходит ремонт фасадовФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичам рассказали, как идут работы по ремонту фасадов к проведению международного форума в Омске. Форум будет проходить у нас в городе в ноябре, поэтому строителям нужно успеть выполнить все работы до этого срока. Напомним, на это выделили больше миллиарда рублей, на которые отремонтируют 169 домов.

Многие омичи высказывают опасения, что фасады к ноябрю не успеют отремонтировать. Изначально говорилось, что работы должны закончить к 1 сентябрю, однако сейчас становится понятно, что за последнюю неделю августа такой объем работ строители не успеют закончить. Многие дома в настоящее время находятся только на этапе снятия штукатурки. В мэрии объяснили, что все работы идут по графику, в несколько этапов.

- На сегодняшний день подрядчики набрали достаточно высокие темпы. Есть единичные проблемы на отдельных объектах, но они решаются в рабочем порядке коллегиально: с подрядными организациями, управляющими компаниями и представителями собственников жилья, - пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Николай Машков.

На каждом доме прием работ ведут поэтапно, а на каждый этап приглашают представителей управляющей компании. Только после устранения замечаний первого этапа, например, по обивке штукатурки, подрядчики могут работать дальше. Гарантия на фасады – 5 лет, именно столько дома смогут простоять «как новые».

ИСТОЧНИК KP.RU

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