2019-08-23T13:48:47+03:00
Общество

Поселок Дружино под Омском затянуло густым, едким дымом

Местные жители винят в выбросах асфальтовый завод [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Жители поселка Дружино в Омском районе жалуются на удушливую вонь, которой затянуло все окрестности. На фото и видео, выложенных в социальные сети, заметно, что в воздухе висит густая черная дымка. Насколько «полезно» вдыхать такую смесь, можно только догадываться.

Измученные едким запахом гари люди грешат на асфальтовый завод, который находится по соседству с поселкомю

Добавим, что и жители Омска практически каждый день чувствуют самые разнообразные химические запахи. Чаще всего жалуются жители городка Нефтяников, Амурского поселка и Левого берега.

Дымит асфальтовый завод в Дружино (23.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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