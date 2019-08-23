В Омскую область не пустили более 133 тонн персиков, винограда и перца из Казхстана

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-23T13:13:11+03:00

В Омскую область не пустили более 133 тонн продуктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У фруктов и овощей не было нужных документов

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На границе Омской области с Республикой Казахстан задержали крупную партию продуктов, которые предполагалось продавать в трех областях – Иркутской, Новосибирской и Омской. Но на таможне выяснилось, что у груда нет необходимых документов.

– На российско-казахстанском участке Государственной границы РФ вблизи МАПП «Ольховка», МАПП «Исилькуль», ДАПП «Невольное» пресечен незаконный ввоз на территорию РФ из Республики Казахстан семи партий подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском (мука пшеничная, нектарины, персики, виноград, перец свежие), происхождением Республика Казахстан, Узбекистан, общим весом 133,52 тонны, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU