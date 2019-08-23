2019-08-23T12:58:04+03:00
Общество

В Омской области из-за быка, заразившегося бешенством, объявили карантин

Очаг смертельно опасной инфекции выявили в Называевском районе
Анна МИКУЛА
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В Омской области из-за быка, заразившегося бешенством, объявили карантин.В Омской области из-за быка, заразившегося бешенством, объявили карантин.Фото: Иван ВИСЛОВ
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21 августа в деревне Тупицино Называевского района выявили случай заражения бешенством. Смертельно опасную для человека и животных инфекцию обнаружили у быка в одном из частных хозяйств.

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона РФ «О ветеринарии», проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней на территории деревни Тупицино, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора. – На указанной территории запрещается: торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, вывоз собак и кошек.

Всего с начала года в регионе выявлено 19 случаев бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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