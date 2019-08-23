В Омской области из-за быка, заразившегося бешенством, объявили карантин
21 августа в деревне Тупицино Называевского района выявили случай заражения бешенством. Смертельно опасную для человека и животных инфекцию обнаружили у быка в одном из частных хозяйств.
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона РФ «О ветеринарии», проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней на территории деревни Тупицино, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора. – На указанной территории запрещается: торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, вывоз собак и кошек.
Всего с начала года в регионе выявлено 19 случаев бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU