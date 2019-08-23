Омскую дорогу, яму на которой закрыли креслом, привели в порядок

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-23T12:27:18+03:00

Местные жители радуются, кажется это ноу-хау, как заставить чиновников латать дыры на проезжей части

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Накануне в соцсети выложили фото участка дороги на улице Вавилова. Проезжая часть была в настолько удручающем положении, что выбоины там пришлось закрывать покрышками и старым креслом.

Как только снимок опубликовали, представители мэрии ответили, что наведут порядок в течение двух недель. Как сообщили очевидцы, глубокие ямы уже засыпаны, сейчас там хотя бы можно проехать без опасения за собственную жизнь.

– Все поняли как надо действовать, чтобы отремонтировали дорогу в вашем районе? – Подсказка: на Авито есть кресла, которые отдают бесплатно с самовывозом, – радуются омичи своей находчивости.

ИСТОЧНИК KP.RU