В Омске ищут пропавшего 23-летнего парня

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-23T12:20:22+03:00

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В Омске пропал 23-летний молодой человек. Родственники Ивана Александровского обратились за помощью в поисках в социальных сетях. Иван ушел из дома 19 августа и с тех пор его никто не видел. Родственники пытались дозвониться до молодого человека или до его друзей, однако не смогли и обратились в полицию. Пока поиски ни к чему не привели.

Сообщается, что молодой человек пропал из дома по проспекту Комарова на Левом берегу. Во что он был одет, неизвестно. Всем, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят связаться с его родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU