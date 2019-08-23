2019-08-23T12:20:22+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшего 23-летнего парня

Его не видели уже 4 дня
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшего 23-летнего парняВ Омске ищут пропавшего 23-летнего парняФото: vk.com
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В Омске пропал 23-летний молодой человек. Родственники Ивана Александровского обратились за помощью в поисках в социальных сетях. Иван ушел из дома 19 августа и с тех пор его никто не видел. Родственники пытались дозвониться до молодого человека или до его друзей, однако не смогли и обратились в полицию. Пока поиски ни к чему не привели.

Сообщается, что молодой человек пропал из дома по проспекту Комарова на Левом берегу. Во что он был одет, неизвестно. Всем, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят связаться с его родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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