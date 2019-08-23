2019-08-23T12:02:59+03:00
Общество

На выходные в Омск вернутся жара

Синоптики обещают до 27 градусов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На выходные в Омск вернутся жараНа выходные в Омск вернутся жараФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Омск в эти выходные ненадолго вернется лето. Однако жаркую погоду синоптики обещают всего на два дня – 24 и 25 августа. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 24 августа, обещают +22..+27 градусов, а ночью +10..+15 градусов. Однако местами в субботу ожидается небольшой дождь.

В воскресенье в Омске также будет тепло – обещают +21..+26 градусов и также небольшой дождь. Ночью будет от +8 до +13 градусов. Однако, по данным открытых интернет-источников, такая теплая погода в Омске задержится ненадолго. Уже во вторник ожидается резкое похолодание до +19 градусов, а на следующих выходных будет и вовсе до +10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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