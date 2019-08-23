2019-08-23T11:49:19+03:00
Общество

За омским подростком, угнавшим машину, пришлось устроить погоню

Он хотел уехать в город с друзьями [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За омским подростком, угнавшим машину, пришлось устроить погонюЗа омским подростком, угнавшим машину, пришлось устроить погонюФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Саргатском районе Омской области. Владелец машины «ГАЗ-21029» около четырех утра заметил, что машина пропала. Он сразу же обратился в полицию и информацию об угоне передали всем патрульным.

Воришку удалось быстро поймать – на украденной машине он отправился в Омск, однако по дороге встретил инспекторов ДПС, которые и узнали машину. Они потребовали угонщика остановить автомобиль, однако он только увеличил скорость. Тогда инспекторам пришлось пуститься в погоню – через некоторое время воришка все же остановился.

Как рассказали в полиции, угонщиком оказался 17-летний житель Саргатского района. Он угнал автомобиль, чтобы уехать в Омск с друзьями. Скорее всего на молодого человека заведут уголовное дело.

Фрагмент небольшой погони за 17-летним водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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