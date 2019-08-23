Из-за пожара на балконе в омской многоэтажке эвакуировали подъезд
Там загорелся холодильник [видео]
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Все произошло в одном из дворов по улице 70 лет октября на Левом берегу. Пожар случился в десятиэтажке в квартире на 5 этаже. Соседи заметили густой дым и огонь и сразу же вызвали пожарных.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, на балконе одной из квартир загорелся холодильник. Всех жильцов подъезда пришлось эвакуировать, кто-то выбрался из дыма самостоятельно. Пожар удалось потушить всего за несколько минут, однако жильцам еще долго придется восстанавливать балкон и имущество.
Пострадавших в пожаре нет.
Пожар в многоэтажке.
ИСТОЧНИК KP.RU