2019-08-23T09:59:36+03:00
Происшествия

Из-за пожара на балконе в омской многоэтажке эвакуировали подъезд

Там загорелся холодильник [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Все произошло в одном из дворов по улице 70 лет октября на Левом берегу. Пожар случился в десятиэтажке в квартире на 5 этаже. Соседи заметили густой дым и огонь и сразу же вызвали пожарных.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на балконе одной из квартир загорелся холодильник. Всех жильцов подъезда пришлось эвакуировать, кто-то выбрался из дыма самостоятельно. Пожар удалось потушить всего за несколько минут, однако жильцам еще долго придется восстанавливать балкон и имущество.

Пострадавших в пожаре нет.

Пожар в многоэтажке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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