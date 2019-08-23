Из-за пожара на балконе в омской многоэтажке эвакуировали подъезд

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-23T09:59:36+03:00

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Все произошло в одном из дворов по улице 70 лет октября на Левом берегу. Пожар случился в десятиэтажке в квартире на 5 этаже. Соседи заметили густой дым и огонь и сразу же вызвали пожарных.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, на балконе одной из квартир загорелся холодильник. Всех жильцов подъезда пришлось эвакуировать, кто-то выбрался из дыма самостоятельно. Пожар удалось потушить всего за несколько минут, однако жильцам еще долго придется восстанавливать балкон и имущество.

Пострадавших в пожаре нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="274" height="206" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/1817" frameborder="0"></iframe> Пожар в многоэтажке.

ИСТОЧНИК KP.RU