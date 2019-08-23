2019-08-23T09:16:03+03:00
Общество

Омскую пенсионерку обманули целительницы, подсунув ей фальшивые купюры

Женщина лишилась 44 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омскую пенсионерку обманули целительницы, подсунув ей фальшивые купюрыОмскую пенсионерку обманули целительницы, подсунув ей фальшивые купюрыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Пожилая пенсионерка познакомилась с двумя женщинами в районе Левобережного рынка. Она пригласила их к себе домой на улицу Взлетная, и они предложили ей сеанс исцеления. Для этого 87-летней пенсионерке предложили собрать все деньги, которые у нее были в доме, завернуть в платок, а после ритуала их нельзя было трогать три дня. Послушная пенсионерка сделал все, как сказали ей целительницы, однако на третий обнаружила в свертке только купюры «банка приколов».

Как рассказали в полиции, пенсионерка обратилась к ним с заявлением о краже. Сейчас оперативники устанавливают личности лжецелительниц, изымают их отпечатки пальцев. В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество», однако преступниц пока найти не удалось. Им может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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