2019-08-23T09:14:15+03:00
Общество

Омичей удивила женщина, продающая мухоморы

Люди гадают, для чего нужны эти грибы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Необычный товар уличной торговки привлек внимание любознательного прохожего. На лотке, установленном возле Первомайского рынка был аккуратно разложены мухоморы.

– Я отстал от жизни или действительно на этом люди деньги делают?! – интересуется автор фото, выложенного в соцсети. – Коровники разобрали, а вот мухоморы еще остались.

Комментаторы прояснили ситуацию, рассказав, что мухоморы иногда используют для настоек, которые используются в лекарственных целях – например, для компрессов от боли в суставах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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