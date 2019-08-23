2019-08-23T08:52:38+03:00
Общество

Омичи бросили умирать на дачах кота породы сфинкс

Уже скоро наступят заморозки и лысое животное просто не выживет на улице
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/zhivi55Фото: vk.com/zhivi55
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Жители одного из дачных поселков Омска бьют тревогу, они пытаются спасти брошенного там кота.

– Сфинкс в опасности! – пишут обеспокоенные люди. – Пришел к дачному дому. Никто его не ищет. Пока приютили дачники. Но в эти выходные уезжают. Срочно ищем передержку, временный дом или постоянных хозяев! Возможно, кота потеряли?!

Неравнодушные люди переживают животное породы сфинкс почти без шерсти просто не выживет на улице с наступлением холодов. Пока ищут его прежних хозяев. Если они не откликнутся, кота будут пристраивать.

Контактные телефоны: 8-904-580-44-42 (Оксана), 8-913-977-09-00 (Лариса).

Фото: vk.com/zhivi55

Фото: vk.com/zhivi55

ИСТОЧНИК KP.RU

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