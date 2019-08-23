Мужчину, укравшего 6 миллионов и взорвавшего банкомат в Тайланде, доставили в Омск

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-23T08:21:34+03:00

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Российские полицейские ждали выдачи омича 2,8 года, именно столько он провел в тайской тюрьме. Преступление омич Константин Долгов совершил еще в 2016 году. Тогда к нему обратился друг детства, который находился за границей, он попросил Долгова проверить поступление на счет фирмы денег. Долгов сообщил другу, что 6 миллионов на счет не поступали, а сам перевел деньги себе и снял их через своих знакомых. После этого он улетел в Таиланд.

Как рассказали в полиции, деньги в Тайланде у омича быстро закончились и он снова решился на преступление. В Тайланде он взорвал банкомат и похитил деньги, однако тайские полицейские успели поймать его в аэропорту. За преступление Долгов отсидел 2,8 лет в тайском тюрьме, а затем его депортировали в Россию.

Сейчас омича доставили в Омск. Здесь за кражу 6 миллионов ему грозит уже 10 лет в российской тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU