В омской женской колонии устроили день открытых дверей

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-23T08:10:13+03:00

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В женской исправительной колонии № 5 провели дверь открытых дверей. Родственникам заключенных показали, в каких условиях они содержатся и чем их кормят. А после организовали встречу в импровизированном кафе.

– Воспользоваться такой возможностью могут не все осужденные, а только те, кто положительно характеризуется, – отметила заместитель начальника колонии Анна Гончукова. – Поддержание социальных связей очень важно для тех, кто оказался в местах лишения свободы. Такие встречи благоприятно влияют на осужденных, стимулируют к правопослушному поведению и оказывают на них положительное влияние в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU