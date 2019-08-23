В омской женской колонии устроили день открытых дверей
Заключенным, которые хорошо себя вели, разрешили увидеть детей
Фото: 55.fsin.su
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В женской исправительной колонии № 5 провели дверь открытых дверей. Родственникам заключенных показали, в каких условиях они содержатся и чем их кормят. А после организовали встречу в импровизированном кафе.
– Воспользоваться такой возможностью могут не все осужденные, а только те, кто положительно характеризуется, – отметила заместитель начальника колонии Анна Гончукова. – Поддержание социальных связей очень важно для тех, кто оказался в местах лишения свободы. Такие встречи благоприятно влияют на осужденных, стимулируют к правопослушному поведению и оказывают на них положительное влияние в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU