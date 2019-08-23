Пьяный омич вылетел на встречку, убил четверых людей и покалечил еще двоих

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-23T07:49:20+03:00

Дело в отношении него передали в суд

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Трагедия произошла 26 апреля. 53-летний водитель напился и отправился кататься по городу. Когда он ехал по Красноярскому тракту в сторону поселка Береговой, его Renault Laguna вылетела на встречку и там столкнулась с Mitsubishi Galant.

В результате происшествия погибли 4 человека – пассажир виновника ДТП, а также водитель и двое пассажиров встречной машины. Кроме того, тяжелые травмы получили еще двое пассажиров Mitsubishi.

– Вину в совершенном деянии мужчина признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU