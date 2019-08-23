2019-08-23T08:21:54+03:00
Происшествия

Омич устроил ДТП с тремя пострадавшими и скрылся с места

Его авто протаранило «Ладу», которая от удара перевернулась [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Серьезное ДТП случилось накануне поздно вечером в Ленинском округе.

– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигаясь по улице Демьяна Бедного в направлении улицы Гуртьева, в районе дома № 69, разворачиваясь, столкнулся с ВАЗ-21101 под управлением мужчины 1996 года рождения.

В результате трое пассажиров «Лады» – 25-летний молодой человек и две девушки 24 и 21 года – с травмами попали в больницу. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии.

Очевидцев ДТП просят позвонить в полицию по телефонам: (3812) 79-35-04 или 02.

Авария на ул. Демьяна Бедного (22.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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