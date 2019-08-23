Омич ночью насмерть сбил парня, гуляющего по трассе

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-23T07:29:25+03:00

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Смертельная авария случилась сегодня ночью, около двух часов. 52-летний мужчина на своей машине марки «Хонда» ехал по трассе «Челябинск-Новосибирск». Он двигался со стороны улицы Воровского в направлении Русско-Полянского тракта. В районе 816 километра у него перед машиной в темноте появился пешеход. Молодой человек по какой-то причине шел прямо по оживленной трассе. Водитель не заметил омича и сбил его.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, 24-летний омич получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Водитель вызвал ему скорую, однако приехавшие медики ничем не смогли ему помочь. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU