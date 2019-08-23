2019-08-23T05:12:27+03:00
Общество

Омич поймал гигантскую щуку-крокодила

Ее вес 13 килограмм [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич поймал гигантскую щуку-крокодилаОмич поймал гигантскую щуку-крокодилаФото: vk.com
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Выдающимся уловом поделился молодой омич в социальных сетях. В паблике для рыбаков «Рыбалка в Омске» он разместил фотографии своего улова. Омичу удалось поймать гигантскую щуку, ее вес составил 13 килограмм. За необычный внешний вид и сходство с рептилией пойманную рыбу прозвали крокодилом.

- Вернулись из Тевриза, щуки много, берет на все, в предпочтении были белая резина (груз 26 грамм) и мепс #3 морковная. Эмоций куча, рыбалкой остались довольны, взяли один трофей! - рассказал рыбак.

Молодой омич ездил на рыбалку со своим дядей, который помог ему вытащить огромную рыбину. Такой крупный улов у них впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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