СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-22T13:27:36+03:00

Изменить размер текста: A A

По всей видимости, ремонт фасадов в Омске затягивается из-за нерадивых строителей. Так у одной бригады, которая работает на проспекте Маркса, украли дорогостоящие электроинструменты. После выходных дней бригадир не досчитался углошлифовальной машины, циркулярной пилы, 4-х перфораторов и катушки с проводами. Бригадир сразу обратился в полицию, а воришку быстро вычислили.

Как рассказали в полиции, вором оказался 28-летний ранее судимый омич. Он раньше работал в этой строительной бригаде, однако вскоре уволился из-за того, что ему не выплатили зарплату за месяц. Он заранее изготовил ключ для входа в подвал, где и хранились инструменты, выбрал выходной день, украл их, а затем продал на рынке незнакомому мужчине за 8 тысяч рублей. Сейчас на него завели уголовное дело.

Омич украл дорогие инструменты у работников, ремонтирующих фасады.

ИСТОЧНИК KP.RU