СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-22T12:56:41+03:00

За полгода из Омской области уехали 28 тысяч человек Фото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Это на несколько тысяч меньше, чем в прошлом году

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В Омскстате отчитались о миграционных и демографических процессах в регионе за первую половину года. За период с января 2019 по июнь 2019 население Омской области сократилось на 7939 человек.

Однако если говорить о миграционной убыли, то она сократилась по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Из Омской области в этом полугодии уехали 28 042 человека, прибыли в регион – 23 311. Таким образом, наш регион потерял 4731 человек. Для сравнения – в прошлом году в первом полугодии убыль составила 5408 человек.

Однако статистики также сообщают, что в нашем регионе ухудшились демографические показатели. Рождаемость понизилась на 1163 человека, а естественная убыль населения составила 3208 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU