Омская область оказалась на первом месте по передозировкам наркотиками

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-22T12:23:31+03:00

При этом смертность подростков в нашем регионе 12 раз выше, чем в среднем по стране

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Печальную статистику обнародовал Государственный антинаркотический комитет. В докладе этого ведомства говорится, что в прошлом году Омска область оказалась на первом месте в России по передозировке наркотиками среди подростков. В нашем регионе этот показатель в 12 раз превышает общероссийский. Это составляют 143,1 случая на 100 тысяч человек населения.

Далее идут Волгоградская (74,2), Новосибирская (65,1) области, Хабаровский край (42,2), а также Архангельская область (24,4) и Санкт-Петербург (32,4).

Кроме того, Омская область также лидирует и в целом среди всех групп населения – 52,7 случая на 100 тысяч человек. По этому показателю наш регион уступает только в Санкт-Петербургу (66,1).

Как выяснилось, чаще всего в Сибирском федеральном округе люди травятся спайсом – 512 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU