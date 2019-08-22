Две омички поверили «сотрудникам банка» и отдали им 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-22T11:56:36+03:00

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В полицию Муромцевского района с разницей всего в час обратились две местные жительницы. Они обе поговорили по телефону с сотрудниками банка и после этого лишились денег. Мошенники, представившись сотрудниками безопасности банка, которым пользуются омички, сказали, что кто-то совершает финансовые операции по их счетам. Чтобы это предотвратить, «сотрудники» потребовали номер карты и код из СМС-сообщения. Затем женщин отправили к банкомату, в котором они перевели свои сбережения на специальный счет.

Как рассказали в полиции, одна из женщин таким образом лишилась 112 тысяч рублей, а вторая 30 тысяч рублей. После этого работники банка перестали выходить на связь. Полицейским уже удалось установить, что звонившие мошенники были из Москвы. Сейчас на них завели уголовное дело, однако преступников пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU