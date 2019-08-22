Улицу в историческом центре Омска приедут в порядок за 3,7 млн
Ее озеленят и осветят
Фото: omskrielt.com
Изменить размер текста:
В Омске ищут подрядчика, который благоустроит улицу Музейную. Там планируют установить фонари, лавочки и урны, а также уложить тротуарную плитку. Также высадят деревья и кустарники ценных пород – кизильник, тую и барбарис.
Выигравшей конкурс организации предстоит привести в порядок территорию в 0,4 га, от хозяйственного корпуса до улицы Ленина. Все работы, на которые планируют потратить 3,7 млн рублей, должны быть завершены в 1 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU