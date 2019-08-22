2019-08-22T11:54:54+03:00
Общество

Улицу в историческом центре Омска приедут в порядок за 3,7 млн

Ее озеленят и осветят
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: omskrielt.comФото: omskrielt.com
Изменить размер текста:

В Омске ищут подрядчика, который благоустроит улицу Музейную. Там планируют установить фонари, лавочки и урны, а также уложить тротуарную плитку. Также высадят деревья и кустарники ценных пород – кизильник, тую и барбарис.

Выигравшей конкурс организации предстоит привести в порядок территорию в 0,4 га, от хозяйственного корпуса до улицы Ленина. Все работы, на которые планируют потратить 3,7 млн рублей, должны быть завершены в 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Частный перевозчик объяснил, почему омским газелистам выгоднее брать за проезд наличкой
Омский «Авангард» показал, как будет выглядеть новая арена
«Росводоканал Омск» напоминает о сроках и способах передачи показаний счетчиков
Омич украл дорогие инструменты у работников, ремонтирующих фасады
За полгода из Омской области уехали 28 тысяч человек
Омская область оказалась на первом месте по передозировкам наркотиками
Две омички поверили «сотрудникам банка» и отдали им 140 тысяч рублей
В Омске продают однушку за 14 млн
За что граждане платят нотариусу?
Более 2 млрд рублей направил «Росводоканал»на подготовку к зиме
В Омске внедорожник врезался в маршрутку с пассажирами
Омские полицейские ищут хозяев для собак-полицейских, отправившихся на пенсию
Облправительство готово потратить 500 тысяч на банкеты для гостей Омска
Когда знание о ВИЧ-инфекции сила