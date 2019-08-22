Улицу в историческом центре Омска приедут в порядок за 3,7 млн

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-22T11:54:54+03:00

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В Омске ищут подрядчика, который благоустроит улицу Музейную. Там планируют установить фонари, лавочки и урны, а также уложить тротуарную плитку. Также высадят деревья и кустарники ценных пород – кизильник, тую и барбарис.

Выигравшей конкурс организации предстоит привести в порядок территорию в 0,4 га, от хозяйственного корпуса до улицы Ленина. Все работы, на которые планируют потратить 3,7 млн рублей, должны быть завершены в 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU