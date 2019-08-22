В Омске продают однушку за 14 млн
Квартира площадью 53 квадратных метра стала самой дорогой в Сибири
Фото: «Циан»
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Агентство «Циан» составило рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в Сибири. Как ни удивительно, не самый богатый среди соседей Омск оказался на первом месте.
«Победила» однушка в историческом центре, в доме на улице Красина, 6. Квартиру площадью 53 квадратных метра оценили в 13,9 млн рублей. Владелец уверен, что именно столько должно стоить жилье с ремонтом и мебелью в скандинавском стиле.
Но, судя по тому, что жилье находится на продаже уже год, не все разделяют его убеждение.
Фото: «Циан»
ИСТОЧНИК KP.RU