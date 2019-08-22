2019-08-22T11:23:11+03:00
Общество

В Омске продают однушку за 14 млн

Квартира площадью 53 квадратных метра стала самой дорогой в Сибири
Анна МИКУЛА
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Фото: «Циан»Фото: «Циан»
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Агентство «Циан» составило рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в Сибири. Как ни удивительно, не самый богатый среди соседей Омск оказался на первом месте.

«Победила» однушка в историческом центре, в доме на улице Красина, 6. Квартиру площадью 53 квадратных метра оценили в 13,9 млн рублей. Владелец уверен, что именно столько должно стоить жилье с ремонтом и мебелью в скандинавском стиле.

Но, судя по тому, что жилье находится на продаже уже год, не все разделяют его убеждение.

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

ИСТОЧНИК KP.RU

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