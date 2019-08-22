В Омске внедорожник врезался в маршрутку с пассажирами

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-22T10:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась сегодня утром в городке Нефтяников на пересечении улицы Химиков и 4-ая Поселковая. Там столкнулись внедорожник «Форд» и пассажирская «Газель», которая с пассажирами ехала по маршруту № 305 (она ездит из Стрельникова в Старый Кировск). Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. По фото видно, что у внедорожника разбита полностью передняя часть, а из маршрутки выходят пассажиры, некоторые из сильно ударились.

Маршрутка также получила поврежденияФото: vk.com

По всей видимости, авария случилась из-за того, что маршрутка на скорости попыталась проскочить перекресток уже на красный сигнал светофора. Газель, по всей видимости, получила серьезные повреждения, а от переворачивания ее спасло ограждение, установленное вдоль дороги. Точной информации о пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU