2019-08-22T10:07:00+03:00
Общество

Омские полицейские ищут хозяев для собак-полицейских, отправившихся на пенсию

Они помогли раскрыть больше 100 преступлений [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские полицейские ищут хозяев для собак-полицейских, отправившихся на пенсиюОмские полицейские ищут хозяев для собак-полицейских, отправившихся на пенсиюФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омские полицейские ищут новых хозяев для служебных собак Чибиса и Этны, которые уходят на пенсию. Немецкой овчарке Этне – 9 лет, а восточно-европейской овчарке Чибису – 11 лет. Всю свою жизнь они посвятили службе в полиции и искали преступников по запаху.

- Это самое сложное направление, какое только может быть у служебно-розыскных собак, поскольку подразумевает под собой поиск по запаховому следу, а также умение вычленять нужный запах из множества посторонних. Эти навыки четвероногих напарников не раз помогали полицейским раскрывать кражи, грабежи, разбои и даже убийства, - рассказали в полиции.

Так, например, недавно Чибис раскрыл сразу два преступления в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Он привел кинолога к девушке из группы подростков, которая похитила деньги из ларька. А другой девушке он нашел золотую цепочку, которую та обронила у озера.

Этна также верно все это время служила в полиции, раскрывая преступления. Однажды, она вышла на след преступника, похитившего деньги из ларька с шаурмой. Не соблазнившись мясными запахами, Этна привела полицейских к преступнику и ухватила его за штанину, когда тот садился в такси.

В полиции рассказали, что собаки в общей сложности помогли раскрыть более 100 преступлений, однако теперь пришло их время отправиться на заслуженный отдых. Сейчас собаки ждут своих особенных хозяев, которые будут готовы принять животных в свои семьи. Всем, кто готов приютить собак, просят обратиться в полицию.

Этну и Чибиса провожают на заслуженный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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