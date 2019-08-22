Путина в Омске пларнируют кормить борщом с телятиной и блинами с лисичками

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-22T10:09:12+03:00

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На сайте госзакупок ищут подрядчика, который будет организовывать банкеты для официальных делегаций, посещающих Омскую область. Делается это постоянно, но к компании, которая выиграет конкурс в этот раз, особое внимание. Ей придется обслуживать банкет для гостей международного форума России и Казахстана, на который приедут и президенты этих двух стран.

По условиям контракта, на столе должны быть закуски с лососевой икрой, рулетики из языка с вялеными томатами, копченый ростбиф с беконом и овощами, канапе и паштет из цыпленка, а также мини-шашлыки из лосося, креветок и цыпленка, блины с лисичками и гранатовым соусом.

На горячее гостям предложат борщ с телятиной, солянку, бульон с гренками, грибной крем-суп, речную форель, филе лосося, овощи, медальоны из индейки в беконе и филе телятины. На десерт – чизкейки, тирамису, маффины и торт «Наполеон». Алкогольная карта предполагает выбор из водки, коньяка, шампанского, красного и белого вин.

Стартовая цена контракта – 500 тысяч рублей. Победителя определят 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU