В Омской области заметили «летающую тарелку»

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-22T09:27:57+03:00

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На дорогах Кормиловки заметили «летающую тарелку». На борту необычного транспортного средства даже есть соответствующая надпись – UFO.

Фото объекта выложили в социальные сети. Комментаторы тут же начали придумывать названия для него. Среди версий – ковчег, теплица на колесах, велояхта или лодкомобиль.

Также внимательные подписчики отметили, что двери машины открываются, как у «Ламборджини», наверх. А местные жители рассказали, что это чудо инженерной мысли колесит по Кормиловке с 1990-х годов и после ремонта снова появилось на дорогах.

Фото: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU