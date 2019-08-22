В Омской области заметили «летающую тарелку»
Необычное транспортное средство смастерил один из местных жителей
Фото: vk.com/omsk_live
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На дорогах Кормиловки заметили «летающую тарелку». На борту необычного транспортного средства даже есть соответствующая надпись – UFO.
Фото объекта выложили в социальные сети. Комментаторы тут же начали придумывать названия для него. Среди версий – ковчег, теплица на колесах, велояхта или лодкомобиль.
Также внимательные подписчики отметили, что двери машины открываются, как у «Ламборджини», наверх. А местные жители рассказали, что это чудо инженерной мысли колесит по Кормиловке с 1990-х годов и после ремонта снова появилось на дорогах.
Фото: vk.com/omsk_live
ИСТОЧНИК KP.RU