На видео попала кража из омского интернет-кафе

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-22T08:28:59+03:00

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22-летний омич познакомился с 28-летним молодым человеком. Они накупили алкоголя, который сложили в рюкзак первого. После этого они отправились гулять по улицам – выпивали и слушали музыку с планшета младшего из них. Новый приятель предложил нести рюкзак. Потом они пришли в интернет-кафе на улице Серова, чтобы зарядить гаджет.

– Подозреваемый оплатил эту услугу и спустя час, представившись владельцем, забрал планшет у администратора, после чего отвлек внимание потерпевшего и покинул кафе. Рюкзак он также унес с собой, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Изучив запись камеры видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания. Планшет стоимостью 5000 рублей мужчина успел продать за 900 рублей перекупщику подержанной техники.

Момент кражи планшета в интернет-кафе.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU