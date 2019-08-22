Два самолета до Новосибирска сегодня вынужденно сели в Омске
Во всем виноват густой туман
Два самолета до Новосибирска сегодня вынужденно сели в ОмскеФото: Алексей ФОКИН
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Густой утренний туман, опустившийся на Новосибирск, помешал двум самолетам приземлиться там. Они были вынуждены совершить посадку в Омске, и вылететь в Новосибирск только когда туман рассеялся.
Погодные условия помешали самолету авиакомпании «Азимут», который летел из Ростова-на-Дону, а также самолету авиакомпании «Сибирь», который летел из московского «Домодедово». Вместо Новосибирска пассажирам пришлось приземлиться в Омске и ждать улучшения погоды здесь.
Сейчас туман в Новосибирске постепенно рассеивается, поэтому борт «Сибири» уже вылетел туда, в ближайшее время отправится и рейс из Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU