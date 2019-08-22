СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-22T07:58:39+03:00

Два самолета до Новосибирска сегодня вынужденно сели в Омске Фото: Алексей ФОКИН

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Густой утренний туман, опустившийся на Новосибирск, помешал двум самолетам приземлиться там. Они были вынуждены совершить посадку в Омске, и вылететь в Новосибирск только когда туман рассеялся.

Погодные условия помешали самолету авиакомпании «Азимут», который летел из Ростова-на-Дону, а также самолету авиакомпании «Сибирь», который летел из московского «Домодедово». Вместо Новосибирска пассажирам пришлось приземлиться в Омске и ждать улучшения погоды здесь.

Сейчас туман в Новосибирске постепенно рассеивается, поэтому борт «Сибири» уже вылетел туда, в ближайшее время отправится и рейс из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU