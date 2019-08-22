Омичка поверила, что банк в качестве акции раздает деньги, и назвала мошенникам реквизиты карты

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-22T08:00:20+03:00

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Очередной пожилой человек попался на уловку интернет-мошенников. 63-летней омичке пришло сообщение в «Одноклассниках». В нем говорилось, что банк проводит акцию – раздает деньги. Женщина поверила, что представители кредитной организации действительно пишут людям в соцсетях. Пенсионерка в надежде на неожиданную прибыль предоставила аферистам все данные своей карты.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, доверчивая жительница Октябрьского округа лишилась 62 тысяч рублей. За сутки совершено 13 аналогичных преступлений. Мошенников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU