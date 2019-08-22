На берегу Оми нашли стихийную свалку

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-22T07:45:08+03:00

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Жители улицы Подгородной пожаловались в прокуратуру на стихийную свалку, которая выросла на берегу Оми. Как выяснилось, завалы отходов, которые сваливали туда на протяжении долгого времени, достигли уже площади в 50 квадратных метров. Все это угрожало загрязнением реки и почвы вокруг.

– Прокурором округа в Центральный районный суд Омска направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия департамента городского хозяйства Администрации города Омска по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов и возложении обязанности ликвидировать ее, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе рассмотрения судом гражданского дела ответчиком ликвидирована несанкционированная свалка, в связи с чем производство по делу прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU