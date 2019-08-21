В Омске француженку, бельгийца и немца учили лепить пельмени

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-21T14:32:16+03:00

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В Омске открылся очередной курс Летней школы русского языка и страноведения при омском педуниверсите. В этом году с особенностями нашей культуры приехали знакомиться, в том числе студенты из Бельгии, Франции и Германии.

На недавнем практикуме, где изучали национальные блюда, иностранцы не только смогли узнать, как они звучат по-русски, но даже продегустировать или приготовить их. Судя по всему, особенно гостям понравились пельмени.

– Мне очень интересна Россия, общение с русскими для меня очень важно, так как я изучаю культуру этой страны и традиции. На мастер-классе я научился лепить пельмени, никогда этого раньше не делал. Узнал много нового о предпочтениях русских в еде. В Омске я впервые, это чистый и гостеприимный город. Хотелось бы приехать сюда зимой, став участником Зимней школы русского языка и страноведения России, – отметил слушатель из Бельгии Улад Бушетт Юн.

– Я француженка и живу в Париже. Люблю русский язык и хочу его изучить. В России побывала в нескольких городах: Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Барнауле и Омске. Помимо учебных занятий, мы посетили исторический музей, ходили на рынок, гуляли в парках. Все это дает возможность изучать русский язык, – рассказала Пуль Элизабет.

– Я довольно неплохо говорю на русском языке, потому что мои родители раньше жили в России. В нашей семье говорят на русском языке довольно часто. В России уже в третий раз, в Омске впервые. Обучаясь в Летней школе, хочу усовершенствовать свой русский язык: у меня есть проблемы с грамматикой, хочу их исправить, – поделился слушатель из Германии Майк Хегеле.

ИСТОЧНИК KP.RU