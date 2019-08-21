2019-08-21T12:52:42+03:00
Происшествия

Омич смастерил мотоцикл с огромными колесами и попал на нем в аварию

Теперь ему грозит крупный штраф [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич смастерил мотоцикл с огромными колесами и попал на нем в авариюОмич смастерил мотоцикл с огромными колесами и попал на нем в авариюФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Необычное ДТП произошло в Тевризском районе Омской области. Омич, смастеривший трехколесного монстра из старенького мотоцикла для передвижения по болотам, попал на нем в аварию.

Все случилось накануне поздно вечером. 30-летний местный умелец решил покатать на своем болотоходе из мотоцикла ИЖ своего 19-летнего друга. Однако мужчина не справился с управлением и перевернулся на подъеме на одной из улиц поселка.

Владельцу мотоцикла грозит штраф Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Владельцу мотоцикла грозит штрафФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как рассказали в полиции, 19-летний пассажир необычного мотоцикла получил серьезные травмы в ДТП. Его увезли в больницу. Владельцу же мотоцикла теперь придется заплатить крупные штрафы за езду без прав, незарегистрированное транспортное средство, а также оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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