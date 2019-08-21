Омский гипермаркет сливал отходы прямо в Иртыш и Омь

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-21T10:22:30+03:00

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В октябре прокуратура проверила деятельность двух гипермаркетов «Лента», расположенных на улицах 10 лет Октября и Лукашевича. Выяснилось, что они загрязняли окружающую среду. Стоки от парковки и с крыши зданий стекали прямо в Иртыш и Омь. В ноябре юрлицо уже оштрафовали за допущенное нарушение.

– Межрайонный природоохранный прокурор обратился в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга с исковым заявлением к ООО «Лента» с требованием обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в реки Иртыш и Омь, от загрязняющих веществ и микроорганизмов до установленных нормативов, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд удовлетворил требование прокурора.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU