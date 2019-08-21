СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-21T08:56:29+03:00

В Омске уже третий день ищут ушедшего из дома подростка Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омске пропал еще один ребенок. Родители 15-летнего Никиты Красевича забеспокоились, когда их ребенок ушел и не вернулся домой 18 августа. Они сначала попытались дозвониться до парня, а затем обратились в полицию. Подросток живет в доме по проспекту Космический, и там он не появлялся уже три дня.

- Приметы подростка: на вид 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, зеленые глаза, волосы до плеч, крашенные в разные цвета, в правом ухе – полукольцо из стали, на левой руке – кольца. Был одет в черную кожаную куртку, черную толстовку, голубые джинсы, черные кроссовки. Прическа на фото не соответствует настоящей прическе у парня , - сообщили в полиции.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Никиты, в полиции просят позвонить по телефонам: 79-34-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU